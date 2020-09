Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2020 ore 08:45 (Di venerdì 4 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2020 ORE 08:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. CODE IN ENTRATA A Roma SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO A Roma SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DUE PONTI, SULLA FLAMINIA CODE TRA GROTTAROSSA E VIA DUE PONTI VERSO CORSO FRANCIA, INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA SALARIA TRA LA MOTORIZZAZIONE E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE SULLA TANGENZIALE CODE TRA SALARIA E VIA FLAMINIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CI SPOSTIAMO A POMEZIA, SULLA VIA DEI CASTELLI RomaNI PER LAVORI CI SONO CODE TRA VIA CAMPO BELLO E VIA DEL FOSSO DELLA SOLFARATA CON ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Oggi vi parlo di un quartiere periferico della città: siamo a Malafede, a sud di Roma. Stiamo realizzando una roton… - muoversincampan : Sull'A1 Roma Napoli, per un incidente, ci sono rallentamenti tra Casoria e bivio A16 Napoli Canosa verso Roma. #A1… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2020 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2020 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #04-09-2020 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2020 ore 08:15: VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2020 ORE… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Tir in fiamme a barriera Roma Est, autista in salvo Affaritaliani.it