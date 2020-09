Vi manca la PIOGGIA? Ci pensa Rainbow Hunt (Di venerdì 4 settembre 2020) Diciamolo, talvolta capita che l’assenza prolungata del maltempo ci porti a desiderare la PIOGGIA. Ci piacerebbe vedere le gocce che colpiscono la finestra, o più semplicemente ci piacerebbe sentire il rumore della PIOGGIA che cade sul tetto. Se vi manca tutto ciò sappiate che da oggi c’è un applicativo web di nome “Rainbow Hunt“. I suoi creatori l’hanno definito il simulatore di PIOGGIA definitivo. Rainbow Hunt non vi farà mancare la PIOGGIA… Utilizzando questo strumento web si ha la possibilità di scegliere diversi effetti sonori: PIOGGIA leggera, la PIOGGIA che colpisce il vetro della ... Leggi su meteogiornale

