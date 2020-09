‘Uomini e Donne’, dopo giorni di voci sulla presunta crisi tra Sara Shaimi e Sonny Di Meo arrivano le parole dell’ex corteggiatore (Video) (Di venerdì 4 settembre 2020) In questi giorni si sono rincorse più e più voci sulla presunta crisi tra Sonny Di Meo e Sara Shaimi. Tutto è iniziato quando sul profilo dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne sono all’improvviso scomparse delle foto che lo ritraevano insieme alla sua dolce metà. I fan hanno subito pensato ad una ripicca in seguito alla rottura, ma Sonny ha immediatamente cercato di rassicurare i suoi follower dicendo che non si era assolutamente allontanato dall’ex tronista, ma aveva semplicemente subito una violazione del suo profilo Instagram. Questo non è, però, bastato a rassicurare alcuni sostenitori della coppia, che nelle ultime ore hanno notato che ... Leggi su isaechia

