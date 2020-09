Serena Williams-Stephens in tv: data, orario, canale e diretta streaming Us Open 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) Serena Williams affronta Sloane Stephens al terzo turno agli Us Open 2020. Agevole la vittoria dell’ex numero uno al mondo contro Gasparyan: il livello si alza contro la connazionale, che in patria è stata capace più volte di discreti exlpoit. La sfida che vale un posto al quarto turno è in programma nella giornata di sabato 5 settembre con orario ancora da definire e verrà trasmessa da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, Dazn) e in streaming sulla piattaforma di Eurosport Player. Sportface.it invece vi terrà compagnia con una cronaca e gli highlights al termine. Leggi su sportface

TennisWorldit : Us Open - Un super Auger Aliassime batte Murray, Serena Williams vince 'col fiatone' - YahooDeportes : Williams vaticina un 'partido interesante' contra Stephens - vitasportivait : ?? #Tennis | #USOpen Avanzano Vika e Serena? Victoria #Azarenka conferma l'ottimo stato di forma nel derby bielor… - laaficion : Serena Williams avanza a tercera ronda del #USOpen al superar a Gasparyan - TennisWebMag : A New York (US Open) è stata la giornata delle mamme nel draw femminile. A segno infatti Victoria Azarenka, nel der… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Williams US Open, Serena Williams vince (letteralmente) col fiatone: adesso la sfida a Stephens Ubi Tennis Agli Us Open Caruso e Berrettini al 3° turno, bene Medvedev

E’ arrivata anche la pioggia su New York, senza peraltro disturbare troppo il programma serale della quarta giornata degli Us Open, secondo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Flushing Me ...

Auger-Aliassime ferma Murray col servizio. Thiem e Medvedev ok

Finiscono contro il canadese Felix Auger Aliassime i sogni di gloria di Andy Murray. Lo scozzese, dopo i fantastici cinque set giocati per domare il giapponese Nishioka, è stato preso letteralmente a ...

E’ arrivata anche la pioggia su New York, senza peraltro disturbare troppo il programma serale della quarta giornata degli Us Open, secondo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Flushing Me ...Finiscono contro il canadese Felix Auger Aliassime i sogni di gloria di Andy Murray. Lo scozzese, dopo i fantastici cinque set giocati per domare il giapponese Nishioka, è stato preso letteralmente a ...