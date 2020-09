Scuola: le 10 regole dei medici di famiglia per ripartire in sicurezza, tra mascherine e distanziamento, disinfezione e gestione della Covid-19 (Di venerdì 4 settembre 2020) La SIMG – Società Italiana di medicina Generale e delle Cure Primarie in queste settimane si è schierata decisamente in favore della riapertura delle scuole. Tuttavia, ciò che hanno rilevato i medici di famiglia è la necessità di prendere una serie di misure cautelative, visto che le numerose interazioni che si verificano dentro scuole e università possono moltiplicare i contagi e generare focolai in grado di coinvolgere anche chi è più avanti con l’età, a partire dal personale docente e non docente e dalle famiglie. “Per questa nuova fase dell’epidemia è necessario adottare un approccio diverso – spiega il Prof. Claudio Cricelli, Presidente SIMG – Abbiamo controllato le modalità di diffusione e ... Leggi su meteoweb.eu

Tg1Raiofficial : La #scuola si organizza per l'apertura del #14settembre. #Congedo per i genitori in caso di positività dei figli. A… - EGardini : #Scuola “prigioniera” dell’incompetenza del Governo. 15 giorni al suono della campanella: #alunni, #famiglie e… - marcodifinizio : RT @MichelaMirani: Mamma Francesca,45 anni,ha da poco subito un trapianto di midollo da donatore.Ha un figlio che tra pochi giorni tornerà… - BELLA782357341 : RT @Tg1Raiofficial: La #scuola si organizza per l'apertura del #14settembre. #Congedo per i genitori in caso di positività dei figli. Allo… - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: #DeLuca cambia le regole per la scuola: «Misurazione della temperatura a scuola» Il presidente della Regione Campania confe… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola regole Le regole sulle mascherine a scuola: chirurgica o di stoffa? Quando indossarla? Corriere della Sera Covid, primi casi nelle scuole superiori di Nizza

In alcuni istituti diversi studenti non hanno iniziato l’anno perché positivi al virus. Altri sono tornati non sapendo di essere malati. I provvedimenti Ad Apollinaire e Maulnier, due istituti di Nizz ...

Corso di "Muay Thai" dedicato ai bambini al via

- Il prossimo 16 settembre “Muay Thai Piccioli La Spezia”, l’unica scuola nel centro storico della citt inizia il corso "Muay Thai Kids" dedicato a bambini/e di età compresa dai 5 ai 12 anni, con lezi ...

In alcuni istituti diversi studenti non hanno iniziato l’anno perché positivi al virus. Altri sono tornati non sapendo di essere malati. I provvedimenti Ad Apollinaire e Maulnier, due istituti di Nizz ...- Il prossimo 16 settembre “Muay Thai Piccioli La Spezia”, l’unica scuola nel centro storico della citt inizia il corso "Muay Thai Kids" dedicato a bambini/e di età compresa dai 5 ai 12 anni, con lezi ...