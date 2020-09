SBK Teruel, FP1: Rinaldi chiama Ducati, Aruba risponderà? (Di venerdì 4 settembre 2020) La SBK è rimasta ad Aragòn, per un doppio appuntamento del Motorland siglato 'Teruel'. Cambia il nome, poco la sostanza: i 5344 metri di asfalto del tracciato situato nei pressi di Alcaniz ospita il ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

24oresport : Rinaldi davanti a Rea per un millesimo nella FP1 di Teruel Il riminese è il più veloce nella mattinata spagnola; c… - vjhiguerac : RT @motosprint: #SBK Teruel, FP1: #Rinaldi chiama #Ducati, #Aruba risponderà? - motosprint : #SBK Teruel, FP1: #Rinaldi chiama #Ducati, #Aruba risponderà? - Motorsport_IT : #WSBK | SBK, Teruel, Libere 1: Rinaldi sorprende e comanda con la Ducati - Bobe_bot : SBK Teruel 2020: orari TV dal Motorland Aragon (motoblog) -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Teruel

La SBK è rimasta ad Aragòn, per un doppio appuntamento del Motorland siglato “Teruel”. Cambia il nome, poco la sostanza: i 5344 metri di asfalto del tracciato situato nei pressi di Alcaniz ospita il q ...Il riminese è il più veloce nella mattinata spagnola; cinque Case nei primi sei posti. Il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike torna in pista al MotorLand Aragon per il Round Pirelli di Teruel. Mi ...