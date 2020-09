Sampdoria, contatti in corso con Adrien Silva: si cerca l’accordo (Di venerdì 4 settembre 2020) La Sampdoria starebbe cercando l’accordo con il centrocampista Adrien Silva, attualmente in forza al Leicester La Sampdoria sta tentando il colpo. La società blucerchiata ha avviato i propri contatti con l’entourage di Adrien Silva per cercare di trovare un accordo per portarlo in Italia. Il centrocampista portoghese è attualmente in forza al Leicester. Il giocatore, classe 1989, ha collezionato 22 presenze e 2 assist nella scorsa stagione trascorsa in prestito con la maglia del Monaco. Ora il suo futuro potrebbe essere in Italia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

La Sampdoria sta tentando il colpo. La società blucerchiata ha avviato i propri contatti con l’entourage di Adrien Silva per cercare di trovare un accordo per portarlo in Italia. Il centrocampista ...

Cessione Sampdoria: incontro Garrone Della Valle a Forte dei Marmi

Incontro Garrone Della Valle, domani i due imprenditori si troveranno a Forte dei Marmi: sul tavolo la cessione della Sampdoria? Edoardo Garrone incontrerà domani Andrea Della Valle. L’ex presidente d ...

Incontro Garrone Della Valle, domani i due imprenditori si troveranno a Forte dei Marmi: sul tavolo la cessione della Sampdoria? Edoardo Garrone incontrerà domani Andrea Della Valle. L'ex presidente d ...