Salvini non sta Serenissimo (Di venerdì 4 settembre 2020) Percentuali elettorali che sfondano la barriera del 70% in Europa non esistono. O quasi. C’è qualche eccezione a Est, in alcuni paesi la cui transizione democratica non è ancora pienamente compiuta e in alcune congiunture particolari. Le si possono riscontrare in casi straordinari, come è stato in Francia il fronte che si è costituito al secondo turno delle presidenziali per arginare il Front National e Marine Le Pen. E, a dar retta ai sondaggi, in Veneto. Per citare quello di Noto, Luca Zaia è dato tra il 71% e il 75%.“Che esista un’eccezione veneta in Italia lo sanno anche i sassi”. Paolo Feltrin, politologo e sociologo, già professore di Scienza dell’amministrazione a Trieste non si stupisce. “D’altronde il Veneto è stata una Regione da sempre del centrodestra - prosegue - basti pensare al ... Leggi su huffingtonpost

