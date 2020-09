Roma: musei gratis per tutti la prima domenica di settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) Il 6 settembre, prima domenica del mese, ingresso gratuito per tutti nei musei Civici di Roma Capitale e nelle aree archeologiche dei Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana e uscita dal Foro di Cesare su via dei Fori Imperiali) dalle 08.30 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00) e del Circo Massimo dalle 9.30 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00) con prenotazione allo 060608 e nei Tourist Infopoint. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura, fa parte del programma di Romarama. È escluso dalla gratuità lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

