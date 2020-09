Rocco Casalino ricoverato all’ospedale San Raffaele per un intervento (Di venerdì 4 settembre 2020) Rocco Casalino è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per un intervento programmato alla mandibola. Il portavoce del presidente del Consiglio è stato operato giovedì per una cisti sottomandibolare e farà rientro a Roma oggi stesso. L’intervento subito, tecnicamente, è consistito nell’asportazione di una neoformazione osteolitica mandibolare destra, e nell’avulsione contestuale di due denti del giudizio. La notizia della sua degenza si è diffusa questa mattina contestualmente a quella del ricovero di Silvio Berlusconi per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute a causa dell’infezione da Covid ma le due cose non sono in alcun modo collegate. L'articolo Rocco ... Leggi su ilfattoquotidiano

