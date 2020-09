Ritorno in Classe, in Aumento Le Richieste di Ritiro da Scuola (Di venerdì 4 settembre 2020) Il quotidiano veneto “Il Gazzettino” riporta una situazione esemplificativa di un trend in Aumento, ovvero le Richieste da parte dei genitori di ritirare i propri figli da Scuola. Una titolare di un centro estetico ha deciso di ritirare la propria figlia da Scuola, spiegando agli insegnanti che la famiglia è sul lastrico. La studentessa sosterrà gli esami da privatista. La motivazione non è solo economica ma anche sanitaria. Infatti i familiari di molte vittime di questa situazione sono immunodepressi. Impossibile inoltre attivare la didattica a distanza senza i necessari certificati. Leggi su youreduaction

In alcuni istituti diversi studenti non hanno iniziato l’anno perché positivi al virus. Altri sono tornati non sapendo di essere malati. I provvedimenti Ad Apollinaire e Maulnier, due istituti di Nizz ...

Scuola: Save the Children, incertezza e preoccupazione per la riapertura aggravano la condizione delle famiglie più fragili.

Il 68% dei genitori non ha ricevuto comunicazioni dalla scuola sulle modalità organizzative per il rientro[1]. Il 37% dei genitori teme variazioni di orario incompatibili con l’occupazione: i nonni to ...

