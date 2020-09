Posa di attrezzature da gioco in 5 aree verdi della città (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Comune di Udine, grazie all’impegno dell’ufficio del verde pubblico, ha portato a termine i lavori di Posa delle attrezzature da gioco affidata alla ditta Adami Montaggi s.a.s. in cinque aree verdi della città. In tutte le aree, ad eccezione dell’area verde di via Solari, sono state rimosse le vecchie attrezzature, per lo più in legno, e ne installate di tipo analogo ma realizzate in metallo e plastica, molto più durevoli e con minori necessità di manutenzione. Nel dettaglio, l’intervento ha riguardato l’area verde “G. Clocchiatti” di via delle Fornaci, dove la ditta ha proceduto con la rimozione delle vecchie attrezzature in legno e con l’installazione ... Leggi su udine20

