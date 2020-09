Pippi Calzelughe, DeAJunior festeggia i 50 anni della serie. Parla l'attrice storica, Inger Nilsson (Di venerdì 4 settembre 2020) C'è un doppio anniversario importante per Pippi Calzelunghe: se sono passati 75 anni dall'uscita del libro cult di Astrid Lindgren, ne sono passati 50 tondi tondi dalla prima messa in onda italiana della serie, avvenuta il 6 settembre 1970 in Rai. Sarà il canale DeAJunior (in onda in esclusiva sul canale 623 di Sky) a festeggiare la bambina più amata da grandi e piccine. Il canale del gruppo De Agostini Editore trasmetterà una programmazione speciale con tutti gli episodi della serie, a mo' di maratona, in onda il 4 e il 6 settembre alle ore 13.05. Pippi Sei Mitica è il titolo dell'iniziativa, che vedrà anche la parteciazione dell'attrice ... Leggi su blogo

