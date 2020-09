Paura in cucina: due enormi serpenti litigano per una femmina e sfondano il tetto di una casa (Di venerdì 4 settembre 2020) L’uomo è rimasto scioccato quando ha trovato la sua casa distrutta dopo che il soffitto è caduto sotto il peso di tre serpenti – solo due dei quali sono stati trovati Una bizzarra quanto pericolosa la vicenda quella accaduta a North Brisbane, in Australia, dove tre grossi serpenti hanno sfondato il soffitto della casa di … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Andinika6 : @f4t_ale @ildeltadivenere lo conosci personalmente? come fai a dire onesto. va a prostitute in Romania e in Austria… - ego_sono : @arcupede @giudiiiiiiiii Ci proverò .. però ho un po’ paura di quello che può accadere .. non vorrei dover togliere… - xheathensx : in tutto ciò sono tornata in cucina e la blatta è sparita ma non mi fido e adesso ho ancora più paura di prima - leviOsaHerm : @RealEmmaH2O_ voglio morire, oggi mi ha svegliato il mio cane alle 7:30 tipo e pensavo ci fosse qualcuno (ero a cas… - RegalinoV : Quando la cucina fa superare le barriere: ecco il progetto Migrateful -

Ultime Notizie dalla rete : Paura cucina Paura in cucina: due enormi serpenti litigano per una femmina e sfondano il tetto di una casa NewNotizie Fiammata in cucina, coniugi ustionati a Sassari

Momenti di paura a Sassari per una coppia. Marito e moglie sono rimasti lievemente ustionati a causa di una fiammata che è fuoriuscita da un fornello difettoso nella loro abitazione del quartiere di M ...

A fuoco la cucina del bar: intossicato il proprietario

ZOPPOLA (PORDENONE) - A fuoco la cucina del bar, il proprietario rimane intossicato nel tentativo di spegnere l'incendio. Paura nella notte a Poincicco di Zoppola. L'allarme è arrivato verso le 2.50 a ...

Momenti di paura a Sassari per una coppia. Marito e moglie sono rimasti lievemente ustionati a causa di una fiammata che è fuoriuscita da un fornello difettoso nella loro abitazione del quartiere di M ...ZOPPOLA (PORDENONE) - A fuoco la cucina del bar, il proprietario rimane intossicato nel tentativo di spegnere l'incendio. Paura nella notte a Poincicco di Zoppola. L'allarme è arrivato verso le 2.50 a ...