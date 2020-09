Napoli-Teramo, cancelli aperti dalle 15 (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Napoli ha reso note sul sito ufficiale le modalità di accesso dei tifosi per l’amichevole di questo pomeriggio contro il Teramo In occasione della gara amichevole in programma tra la SSC Napoli e il Teramo Calcio, in programma alle ore 17.00, si invitano tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro L’acceso sarà consentito a partire dalle ore 15:00 al fine di evitare assembramenti all’esterno dell’impianto. Si invitano i tifosi a contribuire alla serata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica, di lasciare libere le scale e tutte le altre vie di fuga ed a non utilizzare fumogeni, petardi e qualsiasi altro materiale pirotecnico. Gli spettatori dovranno indossare la ... Leggi su ilnapolista

sscnapoli : ?? Napoli ?? Teramo ?? Venerdì 4 settembre ?? Ore 17:00 ?? In pay-per-view sul canale 251 di @SkySport al prezzo di €… - sscnapoli : ?? #NapoliTeramo, varchi aperti dalle ore 15:00. Si invitano i tifosi ad anticipare l’ingresso allo stadio ??… - _SiGonfiaLaRete : #NapoliTeramo, il comunicato del club sulle modalità di accesso allo stadio - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SSC Napoli: “Cancelli aperti dalle 15 per il match col Teramo, ecco le… - tuttonapoli : SSC Napoli: 'Cancelli aperti dalle 15 per il match col Teramo, alcune raccomandazioni per i tifosi' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Teramo Napoli-Teramo dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Napoli-Teramo dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Seconda uscita stagionale per il nuovo Napoli di Rino Gattuso. La compagine partenopea, dopo il triangolare disputato con Aquila e Castel di Sangro, torna in campo per un test match già significativo: ...

Traffico in autostrada, 4 settembre: code per incidente sulla A1 BO/FI

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 4 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore. Giornata all’insegna dell’anticiclone con cieli ampiament ...

Seconda uscita stagionale per il nuovo Napoli di Rino Gattuso. La compagine partenopea, dopo il triangolare disputato con Aquila e Castel di Sangro, torna in campo per un test match già significativo: ...Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 4 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore. Giornata all’insegna dell’anticiclone con cieli ampiament ...