Legalità per le linee 1 e 6 della Metropolitana: la firma del protocollo (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha firmato stamani con il Prefetto Marco Valentini il nuovo protocollo di legalità per le linee 1 e 6 della Metropolitana. In Prefettura erano presenti anche i rappresentanti della Direzione dell’Ispettorato territoriale del lavoro, delle società concessionarie per la linea 1 e 6 della Metropolitana e delle Organizzazioni sindacali. Il documento contiene ulteriori misure per il contrasto della criminalità negli appalti pubblici e sarà operativo sui cantieri delle linee metropolitane 1 e 6 di Napoli, prevedendo il monitoraggio degli appalti attraverso una piattaforma digitale a cui avranno accesso oltre che i ... Leggi su anteprima24

