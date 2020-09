Lega Pro, Ghirelli “Irresponsabile la minaccia di sciopero dell'Aic” (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nel drammatico contesto che stiamo vivendo, trovo la minaccia di sciopero dell'Aic assolutamente irresponsabile ed irricevibile”. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, risponde allo stato di agitazione, con ‘minaccià di sciopero, annunciato dall'Assocalciatori in merito alla richiesta di abolizione delle liste di giocatori utilizzabili nel campionato di Serie C nella stagione 2020/2021. “Innanzitutto non risponde al vero la circostanza che la Lega Pro sia rimasta in silenzio – spiega in un comunicato Ghirelli – Ricordo che da febbraio-marzo i club hanno avuto incassi da botteghino pari a zero e la prospettiva prossima futura non sembra ... Leggi su iltempo

