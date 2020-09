Juventus, Sabatini: “Aouar strada non percorribile “ (Di venerdì 4 settembre 2020) La Juventus vorrebbe infiammare il calciomercato con un altro grande colpo a centrocampo, da settimane si fa il nome di Aouar, ma secondo il giornalista sportivo Sabatini, per i bianconeri la strada per assicurarsi il colpo sarebbe troppo tortuosa. Intervistato ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista si sofferma su un obiettivo caldo dei bianconeri per il centrocampo: il francese del Lione, Aouar. Secondo Sabatini non ci sarebbe più spazio per un altro colpo in quel settore del campo: “E’ forte ma non è una strada fattibile. se la Juve ha fatto delle scelte come Arthur, Kulusevski e Mckennie vuol dire che non c’è più posto“. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Pirlo ha il suo piano C per l'attacco LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24

TUTTOJUVE_COM : Sabatini: 'Aouar forte ma non è una strada fattibile per la Juventus. Su Chiesa...' - tweetnewsit : La mamma di Oriana Sabatini ha ufficializzato su Instagram anche la positività di suo marito e di sua figlia Tizian… - Fantacalcio : Sabatini: 'Dzeko? Spero non vada alla Juventus. Pallotta mai innamorato della Roma' - edicolasportiva : Sabatini: “Pallotta non amava la Roma, Dzeko non deve andare alla Juve” -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sabatini Sabatini: "Aouar forte ma non è una strada fattibile per la Juventus. Su Chiesa..." Tutto Juve Calciomercato Roma, Paratici in arrivo: Milik si sblocca

La Roma accelera le operazioni per il nuovo Ds: Walter Sabatini rinuncia all'incarico che, con ogni probabilità, verrà ricoperto dall'attuale CFO della Juventus Fabio Paratici ...

Match amichevole per il nuovo campo da calcio a San Mauro Pascoli

SAN MAURO PASCOLI. Gentilissimi, domani, sabato 05 settembre 2020 alle ore 16 a San Mauro Pascoli si terrà l’inaugura ...

La Roma accelera le operazioni per il nuovo Ds: Walter Sabatini rinuncia all'incarico che, con ogni probabilità, verrà ricoperto dall'attuale CFO della Juventus Fabio Paratici ...SAN MAURO PASCOLI. Gentilissimi, domani, sabato 05 settembre 2020 alle ore 16 a San Mauro Pascoli si terrà l’inaugura ...