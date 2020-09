Huawei, annunciata apertura di 8 nuovi negozi in Europa (Di venerdì 4 settembre 2020) Durante la fiera Ifa che si tiene ogni anno a Berlino, Huawei ha annunciato l’apertura di otto nuovi negozi in Europa. L’obiettivo è di aprirne 42 nei prossimi anni. Huawei ha annunciato l’apertura di otto nuovi negozi in Europa. Un nuovo passo per l’azienda cinese che ha aperto il suo primo store nel Vecchio Continente … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Huawei annunciata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Huawei annunciata