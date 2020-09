Forum Ambrosetti, Di Maio: “I problemi posti dalla pandemia ci spingono a una revisione dell’agenda dell’Italia” (Di venerdì 4 settembre 2020) Forum Ambrosetti 2020, il programma e gli ospiti. Prendono parte alla manifestazione Luigi Di Maio, Emmanuel Macron e Hilary Clinton. Chiude il premier Conte. Il coronavirus non ferma il Forum Ambrosetti, uno degli eventi più attesi dell’anno. Alla luce dell’emergenza sanitaria, gli organizzatori hanno dovuto rivedere la formula, optando per una digitalizzazione dell’evento. Forum Ambrosetti 2020, il programma e gli ospiti Il Forum Ambrosetti 2020 si svolge tra ospiti in presenza -pochi in realtà – videoconferenze e appuntamenti digitali. Il tutto per evitare assembramenti, in linea con le indicazioni del governo contro il coronavirus. Il 4 settembre 2020 si apre il ... Leggi su newsmondo

Rvaticanaitalia : Il #Papa al Forum @Ambrosetti_ : 'Dall’esperienza della pandemia tutti stiamo imparando che nessuno si salva da sol… - CiscoItalia : Oggi inizia la 46°edizione del Forum #Cernobbio2020. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione la nostra tecnologi… - classcnbc : #Cernobbio2020 @EnricoLetta: L'Europa non capirebbe se l'Italia non utilizzasse i fondi del #Mes. Il Forum… - Ant5410 : RT @Rvaticanaitalia: Il #Papa al Forum @Ambrosetti_ : 'Dall’esperienza della pandemia tutti stiamo imparando che nessuno si salva da solo.… - TV7Benevento : Coronavirus: al via Forum Ambrosetti in versione Covid, ospiti diventano ologrammi... -

Ultime Notizie dalla rete : Forum Ambrosetti Da Cernobbio a Bari, Di Maio in campagna elettorale per il referendum, la candidatura anti-Emiliano in Puglia e per se stesso

CERNOBBIO. Stamattina nella raffinata Villa d’Este di Cernobbio a parlare dell’universo mondo con gli ospiti del Forum Ambrosetti, stasera a Bari per iniziare il suo tour elettorale a sostegno del ref ...

Papa: a Forum Cernobbio, servono riconversione ecologica e creatività

Nel messaggio Francesco afferma che la pandemia ha evidenziato l’unità della famiglia umana e quindi la necessità di un nuovo modello di sviluppo. “Oggi più che mai l’Europa è chiamata ad essere prota ...

CERNOBBIO. Stamattina nella raffinata Villa d’Este di Cernobbio a parlare dell’universo mondo con gli ospiti del Forum Ambrosetti, stasera a Bari per iniziare il suo tour elettorale a sostegno del ref ...Nel messaggio Francesco afferma che la pandemia ha evidenziato l’unità della famiglia umana e quindi la necessità di un nuovo modello di sviluppo. “Oggi più che mai l’Europa è chiamata ad essere prota ...