Fortuna, la “nuova fiamma” di De Martino, ecco chi è? Lo scatto bollente in barca (Di venerdì 4 settembre 2020) Pare che Stefano De Martino abbia una nuova fiamma. Si chiama Fortuna e i due stanno trascorrendo diverso tempo insieme sulla sua barca. Stefano De Martino (fonte Facebook @stefanodeMartino)Dopo la fine della relazione tra Belen e Stefano De Martino, il gossip si è rincorso per scoprire chi dei due avesse iniziato una nuova relazione. Ad entrambi sono stati affiabbiati una serie di flirt. Per Belen si è parlato di due, tre uomini diversi tra cui l’attore Michele Morrone fino ad arrivare al figlio di Andrea Bocelli, Matteo. Nessuno di questi, ovviamente, è stato confermato dalla showgirl che ha cercato di vivere un’estate il più serena possibile. La stessa cosa è successa per De Martino. Qualche giornale di ... Leggi su chenews

donatda : #Repost xoxo_gossiptv • • • • • • Una nuova fiamma per Stefano De Martino, che Fortuna! ?Scorrete per saperne di pi… - SoloAnomalie : @CastagneTim grazie di tutto TIM buona fortuna per la tua nuova avventur a Bergamo di ricorderà sempre ! - Novella_2000 : Stefano De Martino ha una nuova fiamma: chi è e come si sono conosciuti - lamusaeuterpe_ : @openyoureyes_of Anche io non mi trovo per nulla bene, non mi sono sentita mai parte della classe, ma ci ho provato… - arem1956 : RT @arem1956: ll successo arriva a coloro che credono in se stessi e fanno di tutto per raggiungerlo quando la preparazione incontra l’oppo… -