DAYDREAMER, anticipazioni puntata sabato 5 settembre 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di sabato 5 settembre 2020:Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 5 settembre 2020Grazie alla sua creatività, Sanem ottiene un incarico alla presentazione della Compass Sport, ma Deren è invidiosa di lei e cerca di metterla in difficoltà. Nel corso di una riunione, la signora Ceyda, proprietaria dell’azienda, sembra però più interessata a fare breccia nel cuore di Can e cerca di sfruttare le passioni che ha in comune con lui per ottenere un appuntamento. Terminata la riunione, Can suggerisce a tutti di andare a mangiare qualcosa, ma alla fine l’unica ad accettare è Sanem, che ... Leggi su tvsoap

