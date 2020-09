Crotone, Magallan è ufficiale (Di venerdì 4 settembre 2020) Crotone - Secondo squillo di mercato per il Crotone dopo l'arrivo di Luca Marrone e l'allarme lanciato da Giovanni Stroppa in occasione del sorteggio dei calendari di Serie A. Il club rossoblù, ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Crotone, fatta per #Magallan dall'#Ajax. Le cifre - sportli26181512 : Crotone, Magallan è ufficiale: Primo colpo per la difesa rossoblù: il classe 1993 arriva dall'Ajax in prestito con… - TuttoFanta : ? #CROTONE: ufficiale l'acquisto di #Magallan dall' #Ajax #fantacalcio #seriea #calciomercato - GazzettaDelSud : #Crotone, #Magallan è ufficiale: tentativo per l'attaccante #Riviére - CalcioNews24 : UFFICIALE Crotone, preso Magallan dall’Ajax: il comunicato -