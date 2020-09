Covid, Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano per accertamenti (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti dopo che è risultato positivo al Coronavirus. Due giorni fa, mercoledì 2 settembre, lo staff del Cavaliere aveva ufficializzato la positività di Berlusconi al Covid: il leader azzurro aveva avuto esito positivo di un tampone effettuato dopo il suo ritorno dalla Sardegna. “No mi fermo mica. Mi sento bene, non ho sintomi”, aveva confidato. Da qui la determinazione ad andare avanti con la campagna elettorale per le regionali che ha già organizzato con un battage mediatico su tv media e social. Oltre al Cavaliere, sono risultati positivi al Covid anche i figli Luigi e Barbara. Nella giornata di ieri l’ex ... Leggi su tpi

stanzaselvaggia : Secondo me Berlusconi ha la prostatite ma dice di avere il Covid. - fanpage : Covid, Silvio #Berlusconi è positivo al tampone - Agenzia_Ansa : ++ BERLUSCONI POSITIVO AL COVID ++ #ANSA - repubblica : ?? La senatrice Fi Ronzulli sulle condizioni di #Berlusconi: 'Ricoverato per precauzione al San Raffaele da ieri ser… - Mroby68 : Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele -