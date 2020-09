Continua la guerra tra Messi e il Barcellona, ecco la lettera del padre: «La clausola dei 700 milioni non vale» (Di venerdì 4 settembre 2020) Leo Messi risponde ai vertici alla Liga spagnola a proposito della clausola da 700 milioni che l’asso argentino dovrebbe pagare se lasciasse il Barcellona. Nella dichiarazione firmata da Jorge Messi, padre e rappresentante del n.10 blaugrana, restano i dubbi sul futuro dell’attaccante: in questa lettera Messi non dice che continuerà a vestire la maglia della squadra catalana ma si riferisce alla clausola. «Non sappiamo quale contratto abbiano analizzato e quali siano le basi sulle quali concludano che il suddetto avrebbe una “clausola di rescissione” – aggiunge la dichiarazione – applicabile nel caso in cui il giocatore dovesse decidere di esercitare la ... Leggi su open.online

Open_gol : La Pulce (attraverso il padre) ha scritto una lettera in cui contesta l’obbligo di pagare una mora se dovesse lasci… - adorvstark : @tufossimusica Questa “guerra” continua non ha minimamente senso infatti però che ci vogliamo fare? Spero ci arriveranno da sole prima o poi - ilcirotano : LIVE Messi-Barça, la guerra continua. Leo attacca: “Quella clausola non è valida” - - RobiRobigno : RT @MRaffiti: Riaprite le quote! La guerra e il sogno continua #Messi #inter #ManchesterCity #Barca #liga #Snai - NMercato24 : Il padre di Messi conferma la nostra indiscrezione e attacca la Liga: 'La clausola da 700mln non è più valida'. Co… -