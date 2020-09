Chadwick Boseman, la madre lo ha convinto a non rivelare la sua malattia (Di venerdì 4 settembre 2020) L'agente di Chadwick Boseman, scomparso a causa del cancro la scorsa settimana, ha fatto luce sul perché l'attore ha mantenuto il segreto sulla sua situazione, rivelando che la mamma ha molto influito. Dopo l'annuncio della morte di Chadwick Boseman molti fan e colleghi sono rimasti scioccati dalla notizia perché l'attore non aveva mai reso pubblico il suo cancro al colon, ma in queste ore il suo agente, Michael Green, ha spiegato il perché di questa decisione influenzata dalla madre della star. In una recente cover story per l'Hollywood Reporter in onore di Chadwick Boseman, Michael Green ha raccontato di quanto seriamente l'attore affrontasse la sua carriera svelando chi e cosa l'avessero convinto a tenere segreta la ... Leggi su movieplayer

