Camorra, sequestro di persona a scopo di estorsione: 13 arresti tra i clan di Scampia (Di venerdì 4 settembre 2020) Alle prime ore del mattino, i militari della Compagnia Napoli Vomero, a conclusione di articolate indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno dato esecuzione... Leggi su ilmattino

gurulku : RT @NapoliToday: #Cronaca Sequestrarono e torturarono un operaio per finanziare i loro affari mafiosi: 13 arresti - lupettorosso76 : RT @NapoliToday: #Cronaca Sequestrarono e torturarono un operaio per finanziare i loro affari mafiosi: 13 arresti - OmbraDuca : RT @antimafia2000: Camorra, colpo ai clan di Scampia: eseguiti 13 arresti con l'accusa di sequestro di persona - Carlo_Asterix : RT @SkyTG24: #Napoli, patto tra clan di camorra per sequestro di persona: 13 arresti - antimafia2000 : Camorra, colpo ai clan di Scampia: eseguiti 13 arresti con l'accusa di sequestro di persona -