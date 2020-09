Barçagate, accusa di corruzione per la giunta del presidente del Barcellona Bartomeu (Di venerdì 4 settembre 2020) Nuovi guai per il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu. Oltre ai problemi nella gestione del caso Messi, infatti, ora la sua giunta è stata accusata di corruzione in seguito alle indagini dei Mossos, corpo di polizia catalano, condotte al Camp Nou per la ricerca di documentazione per il caso “Barçagate“. Secondo quanto riporta El Mundo le indagini hanno evidenziato possibili crimini economici come quello del reato di corruzione. I rapporti rivelano che il club blaugrana sotto la guida di Bartomeu avrebbe compiuto gravi irregolarità finanziarie, come sovrapprezzi del 600%, aggirando l’organo di controllo o simulando dei licenziamenti per evitare i costi di indennizzo e altri impegni con la previdenza ... Leggi su ilfattoquotidiano

