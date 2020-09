Banchi anti Covid a scuola? A Oristano si tagliano a metà quelli vecchi (Di venerdì 4 settembre 2020) AGI - A Oristano i Banchi monoposto in funzione anti-Covid si ricavano da quelli vecchi, senza affrontare ingenti impegni economici. Al Centro del riuso, nato per iniziativa dell'associazione di volontariato Domus e sostenuto dal Comune, si tagliano in due i Banchi a due posti e si riadattano in vista della ripresa delle lezioni, prevista in Sardegna il 22 settembre prossimo. "L'Istituto comprensivo numero 1 di Oristano stava eliminando i Banchi e alcune vecchie sedie", racconta Gigi Piredda, referente del Centro del riuso. "Abbiamo proposto alla scuola di recuperarli dividendoli a metà. Domattina consegneremo all'Istituto i primi 12 ... Leggi su agi

bancaetica : ??La #scuola riparte grazie anche all'impegno di una storica impresa calabrese nostra socia @camillosirianni che a… - fortunatigianni : RT @bancaetica: ??La #scuola riparte grazie anche all'impegno di una storica impresa calabrese nostra socia @camillosirianni che a tempo di… - Atrebor78 : @Ecate31 @AndreD978 Alcuni, con serie situazioni, hanno fatto domanda di esonero per lavoratori fragili. Ma la Azzo… - gsottile : RT @bancaetica: ??La #scuola riparte grazie anche all'impegno di una storica impresa calabrese nostra socia @camillosirianni che a tempo di… - alemessina69 : RT @bancaetica: ??La #scuola riparte grazie anche all'impegno di una storica impresa calabrese nostra socia @camillosirianni che a tempo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Banchi anti Banchi anti Covid a scuola? A Oristano si tagliano a metà quelli vecchi AGI - Agenzia Italia Banchi anti Covid a scuola? A Oristano si tagliano a metà quelli vecchi

AGI - A Oristano i banchi monoposto in funzione anti-Covid si ricavano da quelli vecchi, senza affrontare ingenti impegni economici. Al Centro del riuso, nato per iniziativa dell'associazione di volon ...

ISISS / Piedimonte Matese. Ritorno in classe in sicurezza

Tra l’incertezza e la preoccupazione, dirigenti, docenti e collaboratori scolastici continuano a lavorare per far sì che gli studenti italiani possano tornare a occupare i loro banchi osservando le mi ...

AGI - A Oristano i banchi monoposto in funzione anti-Covid si ricavano da quelli vecchi, senza affrontare ingenti impegni economici. Al Centro del riuso, nato per iniziativa dell'associazione di volon ...Tra l’incertezza e la preoccupazione, dirigenti, docenti e collaboratori scolastici continuano a lavorare per far sì che gli studenti italiani possano tornare a occupare i loro banchi osservando le mi ...