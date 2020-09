Atalanta, RadiciGroup resta come secondo sponsor di maglia (Di venerdì 4 settembre 2020) Atalanta sponsor maglia – Fra poche ore verranno svelate le maglie gara 2020/21 che l’Atalanta indosserà in Serie A TIM ed in Coppa Italia: RadiciGroup conferma la sua presenza sulla maglia nerazzurra diventando “sponsor del cuore” (secondo sponsor di maglia) per tre stagioni a partire da questa appena iniziata. «Siamo molto legati al territorio e … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

RadiciGroup e Atalanta hanno annunciato il prolungamento della partnership per la stagione 2020-2021, i cui dettagli verranno diffusi nei prossimi giorni. "Siamo fortemente legati alla maglia nerazzur ...

Atalanta, il nuovo sponsor è Plus500: le cifre dell’accordo

L’Atalanta ha siglato un nuovo accordo di sponsorship con Plus500, una delle più importanti piattaforme di trading online. Ora i tifosi della Dea sognano. Dopo i successi sportivi della stagione appen ...

