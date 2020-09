Arrivano i nuovi smartwatch Honor Watch GS Pro e Watch ES: prezzo e caratteristiche dall’IFA (Di venerdì 4 settembre 2020) La famiglia Honor Watch va finalmente ad allargarsi. Approfittando del prestigioso palco dell’IFA di Berlino, Honor ha infatti presentato in via ufficiale i suoi nuovi smartphone, vale a dire l’Honor Watch GS Pro e l’Honor Watch ES. Come sottolineato dall’azienda cinese, si tratta di device da polso che sono stati progettati soprattutto per quegli utenti che si professano amanti del fitness e delle avventure, considerando che son in grado di tenere traccia delle nostre attività e del nostro piano di allenamenti. In particolare, nel corso della presentazione tenuta da Honor abbiamo scoperto che il modello Watch GS Pro ... Leggi su optimagazine

MimmoSiena1 : Dopo Tante Riconferme Primi Volti Nuovi”Fucsia”Arrivano Cristina D’Agostino e’ Raffaella Papagno -Mimmo Siena Sport… - AlbasWorld : @marcuspascal1 @Nellina38303549 Parlavo più che altro di 2 aspetti: 1) le informazione ci arrivano velocemente, abb… - gladys_p8 : RT @paoletta2869: Finalmente arrivano i nuovi banchi della Azzolina. In esclusiva la foto?? - myhopefulworld : Jungkook mi fai vedere i tatuaggi ti prego almeno dimmi quanti sono e fin dove arrivano qua ogni giorno ne scopriam… - infoitscienza : OnePlus Nord: arrivano 3 nuovi smartphone -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano nuovi Arrivano i nuovi parcometri a Busto Arsizio, finalmente si potrà pagare con la carta Varesenews Corrado si presenta: “Pronto e carico per questa nuova avventura” (FOTO)

12:59Crivello: «Bari favorito? Pensiamo a noi stessi» 12:59Crivello: «In 10 lottiamo per la promozione» (VIDEO) 11:34Corrado si presenta: “Pronto e carico per questa nuova avventura” (FOTO) 11:34Live ...

“Per fermare la trasmissione delle malattie animale-uomo bisogna bloccare la deforestazione e il commercio di animali”

Alcuni scienziati sono sempre più convinti che la deforestazione e il commercio di animali esotici possano essere la causa della trasmissione di malattie dagli animali agli esseri umani. Peter Daszak, ...

12:59Crivello: «Bari favorito? Pensiamo a noi stessi» 12:59Crivello: «In 10 lottiamo per la promozione» (VIDEO) 11:34Corrado si presenta: “Pronto e carico per questa nuova avventura” (FOTO) 11:34Live ...Alcuni scienziati sono sempre più convinti che la deforestazione e il commercio di animali esotici possano essere la causa della trasmissione di malattie dagli animali agli esseri umani. Peter Daszak, ...