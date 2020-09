Andrea Delogu, malore in diretta “Sono uno straccio”: cosa è successo? (Di venerdì 4 settembre 2020) Nella recente puntata de ‘La vita in diretta Estate’, la conduttrice del contenitore estivo di Rai 1 Andrea Delogu, ha avuto un malore in diretta. A quel punto il collega Marcello Masi ha compiuto un gesto che non è passato inosservato; tanto da commuovere il pubblico a casa e lo staff della trasmissione. Dunque, tra gli studi di Rai 1 ci sarebbero stati momenti di tensione e paura per l’improvviso malore della conduttrice Andrea Delogu; la quale aveva prontamente avvisato i suoi followers di non sentirsi molto bene. Che sarebbe stata una giornataccia, lo aveva preannunciato nel suo profilo Twitter scrivendo un post decisamente esplicito: “Oggi mi sento uno straccio”. Insomma, il nuovo volto Rai non era in gran ... Leggi su velvetgossip

