Al via i test rapidi nelle scuole (Di venerdì 4 settembre 2020) C’è il primo caso di Covid-19 tra gli studenti di una scuola privata della Capitale. Sono state messe in isolamento domiciliare 60 persone. Per quanto riguarda i tamponi rapidi, da qualche giorno vengono effettuati nei porti e negli aeroporti; sono meno sicuri di quelli tradizionali ma la sperimentazione ha dato buoni risultati e per questo motivo dovrebbero essere utilizzati anche nelle scuole. “Aula isolamento sospetto Covid“, si tratta di stanze in cui andranno i sospetti positivi, i quali sosteranno meno di un’ora – il tempo necessario ai tamponi rapidi per dare un risultato. La sperimentazione è partita un paio di settimane fa negli aeroporti e nei porti, per chi arriva da zone a rischio. Adesso il Ministero è pronto a ripetere lo stesso schema per le ... Leggi su sbircialanotizia

MIsocialTW : Quest'anno la prima prova è la sicurezza! C’è un test che tutto il personale scolastico può fare. È il test sierolo… - antoninorusso64 : RT @PaoloCaminiti1: Riapertura scuole: test, casi sospetti e lavoratori fragili. Ecco le regole del ministero - veratto_A : RT @tinas48: Vaccino Coronavirus, Garattini: “Sarebbe un disastro autorizzarlo senza completare l’ultima fase di test. Non scambiamo le spe… - ValeBianco88 : @niccobiancalani @battitomilan7 Lo so, noi facciamo bolla 10 giorni prima del via. Alcune squadre fanno test saliva… - ScriptaPress : LEAL VIVISEZIONE LA VERGOGNA DELLA RICERCA CON ANIMALI: HANNO 'FINITO' LE SCIMMIE PER I TEST COVID -