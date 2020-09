Una pista ciclabile sullo stretto di Messina: De Micheli lancia l’idea e neanche il governo la difende. Provenzano: «E la catapulta?» (Di giovedì 3 settembre 2020) Lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria? «Su ferro, su strada e con una pista ciclabile». La ministra ai trasporti De Micheli ha twittato così su Twitter parlando dello stretto di Messina e della «commissione» istituita per capire «lo strumento migliore» per collegare le due Regioni. September 2, 2020 La versione 2.0 del ponte sullo stretto di De Micheli ha destato non poche polemiche e ironie sui social che nelle ultime ore hanno riempito il profilo della ministra. «Potreste installare due scivoli gonfiabili sospesi per aria», scrive un utente con tanto di immagine di esempio allegata. Non solo pista ciclabile «ma anche una in ... Leggi su open.online

Catapulte, banchi a rotelle, ponti tibetani: la ministra Paola De Micheli propone, tra le soluzioni per lo Stretto di Messina, anche una pista ciclabile. E giù un diluvio di ironie sui social ma anche ...

