Trovati 5 bimbi morti in una casa: la madre li ha uccisi ed è fuggita (Di giovedì 3 settembre 2020) Dramma enorme a Solingen, vicino a Dusseldorf in Germania:, in un appartamento sono stati Trovati i corpi senza vita di 5 bambini tra gli 1 ed 8 anni. La madre dei ragazzi sarebbe la maggiore indiziata di questo efferato delitto: è fuggita ed è poi stata ritrovata gravemente ferita. L'allarme è stato dato dalla nonna delle vittime, la madre della ragazza di 27 anni: lei era a casa con il figlio di 11 anni e quando è andata dalla figlia, avrebbe trovato i corpi. Agli inquirenti ha subito detto che secondo lei era stata la figlia a ucciderli, e che era fuggita con un altro figlio piccolo. La donna è fuggita e si è buttata sotto un treno La polizia si è immediatamente messa sulle tracce della donna, che ...

