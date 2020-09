Tornano a partire i razzi: Vega ha appena portato in orbita 53 satelliti (Di giovedì 3 settembre 2020) (Foto: ESA/CNES/Arianespace/Optique Vidéo du CSG – JM GUILLON)Questa notte (alle 3:51 ora italiana) dalla base spaziale di Kourou, in Guyana Francese, ha spiccato il volo il lanciatore europeo Vega, sviluppato dalla società italiana Avio. La sua missione? Portare in orbita 53 satelliti, con l’aiuto del rivoluzionario dispenser Small Spacecraft Mission Service (Ssms). Un lancio che segna una nuovo record per un vettore del vecchio contenente e che permetterà di incentivare la space economy. “La base di lancio europea è nuovamente al lavoro e siamo orgogliosi che Vega torni in volo per dimostrare un nuovo servizio di lancio dedicato”, ha commentato Daniel Neuenschwander, dell’Esa. “Il primo Small Spacecraft Mission Service europeo apre le porte a un accesso ... Leggi su wired

Danila9631 : RT @FNSBlog: Vanno ai mitici convegni. Chiedono di Koulibaly e Milik. Il presidente dice chiaramente che potrebbero partire in caso di… - FNSBlog : Vanno ai mitici convegni. Chiedono di Koulibaly e Milik. Il presidente dice chiaramente che potrebbero partire… - exoskimbros : Però se quando tornano in italia jongin va di nuovo al ristorante coreano faccio partire una rivolta coi forconi - enogastrogarden : Siena, tornano i burattini in città. Il cartellone estivo dei Teatri di Siena #SiParte di nuovo protagonista negli… - motorionline : #WRC | Dopo mesi senza poter svolgere né competizioni né test ufficiali, #MSport e i suoi equipaggi tornano in azio… -

Ultime Notizie dalla rete : Tornano partire Da venerdì tornano sole e clima estivo METEO.IT Schlein e i Coraggiosi dicono No al referendum: "Riforma debole, non c’è scelta"

Elly Schlein e la sinistra " Coraggiosa" si schierano per il No al referendum, mentre il presidente Stefano Bonaccini continua a perorare le ragioni del Sì. La consultazione del 20 e 21 settembre arri ...

Manfredonia, i pescatori tornano a pescare dopo il Covid e il fermo biologico

LA FESTA è finita. Anzi per i pescatori non è neanche iniziata. Per colpa del Covid. Sono tornai in mare, per pescare. “La nostra festa è questa, il lavoro” commenta uno di loro sulla banchina di tram ...

Elly Schlein e la sinistra " Coraggiosa" si schierano per il No al referendum, mentre il presidente Stefano Bonaccini continua a perorare le ragioni del Sì. La consultazione del 20 e 21 settembre arri ...LA FESTA è finita. Anzi per i pescatori non è neanche iniziata. Per colpa del Covid. Sono tornai in mare, per pescare. “La nostra festa è questa, il lavoro” commenta uno di loro sulla banchina di tram ...