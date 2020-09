Tilda Swinton: ho pregato per lavorare con Almodovar (Di giovedì 3 settembre 2020) Lui ha definito il loro incontro "un idillio", lei ha detto che ha pregato per lavorare con il regista spagnolo. Tilda Swinton e Pedro Almodovar hanno portato alla Mostra di Venezia il frutto di questa magica collaborazione: "The human voice", ispirato alla pièce di Cocteau. L'attrice, che ha appena ricevuto il Leone d oro alla carriera, ha confessato: "Ho un amico in Scozia, un monaco benedettino che vedo di tanto in tanto, 12 anni fa mi ha detto che mi avrebbe ricordato nella sue preghiere. Io gli ho chiesto che pregasse affinché potessi lavorare con Almodovar, era ridicolo dato che io non parlo spagnolo, ma questo sogno si è realizzato"."The human voice" racconta la storia di una donna disperata che aspetta la telefonata dell amato che l ha ... Leggi su ilfogliettone

raimovie : Tilda Swinton Leone d’Oro alla carriera a #Venezia77 #biennalecinema2020 #tildaswinton #leonedoro @la_Biennale - WeCinema : #Venezia77: nel segno delle donne e dell’amore per il cinema. Tilda Swinton accolta dalla madrina Anna Foglietta in… - repubblica : Venezia 77, Tilda Swinton a ruota libera: 'Il genere, i figli, in cucina con Jarmusch e Guadagnino' - ostaemin : RT @alongauloveme: Tilda Swinton onora il Re Chadwick Boseman alla mostra del cinema di Venezia ??? #WakandaForever #Venezia77 https://t.… - Tae_cuteness : RT @alongauloveme: Tilda Swinton onora il Re Chadwick Boseman alla mostra del cinema di Venezia ??? #WakandaForever #Venezia77 https://t.… -