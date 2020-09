Teroldego Rotaliano: 10 giorni di festa per il «principe» trentino dei vini (Di giovedì 3 settembre 2020) «Principe» dei vini trentini, «oro del Tirolo», rosso «profondo come il sangue del drago»… Già dal modo in cui viene definito si comprende che il Teroldego Rotaliano è un vino da leggenda, unico e molto amato. Per chi non lo conoscesse bene, ecco la carta d’identità di questo vitigno autoctono a cui è dedicata la rassegna A tutto Teroldego, organizzata a Trento dal 3 al 13 settembre dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino in collaborazione con il Consorzio La Trentina.Luogo: il Teroldego Rotaliano è un vino autoctono che cresce nel cuore della Piana Rotaliana, zona a nord di Trento, tra Mezzocorona, Mezzolombardo e San Michele all’Adige.Colore: rosso rubino intenso con riflessi granati che variano d’intensità a seconda della maturazione del vino.Profumo: molto fruttato, che richiama frutti di bosco molto maturi come la mora, il mirtillo e il lampone.Gusto: corposo, leggermente tannico, minerale e vivace, sapido e con un perfetto equilibrio tra piacevolezza e concentrazione. Storia: pare che la sua presenza sia attestata nella Piana Rotaliana fin dal 1300. È citato in un documento del Concilio di Trento (1545-1563), la prima occasione in cui il Teroldego iniziò ad acquisire fama internazionale.Unicità: il legame che unisce questo vitigno al territorio: i tentativi fatti in passato per diffonderne la coltivazione fuori dal Campo Rotaliano sono falliti. A quanto pare questa zona è l’unico habitat in cui il Terodego dà il meglio di sé.Carattere: complesso, a tratti esplosivo, intrigante, imprevedibile: la sua ricchezza aromatica, i tannini poderosi, l’acidità, lo rendono un vitigno da addomesticare, ma evitando un’eccessiva marmellosità di alcune etichette, si possono trovare vini molto gradevoli per accompagnare piatti corposi, come arrosti, selvaggina e formaggi stagionati, e anche alcune bottiglie eccezionali, capaci di grande invecchiamento, oltre i 20 anni. Leggi su vanityfair

