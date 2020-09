Supermedia AGI/YouTrend: 4 a 2 per il Centrodestra nelle Regionali (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo una pausa estiva durata più di un mese, torna la nostra Supermedia dei sondaggi sulle intenzioni di voto nazionali. Non si tratta però (non ancora) di un ritorno “regolare”: da questo weekend infatti scatterà subito il black-out sulla diffusione dei sondaggi previsto dalla legge, dal momento che mancheranno due settimane all'importante appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre in cui gli italiani saranno chiamati a votare per le elezioni Regionali (in 6 regioni, più la Val d'Aosta), per le elezioni comunali (in oltre 1.000 comuni) e per il referendum costituzionale. Alle 6 sfide Regionali, con le loro rispettive specificità, è dedicato un approfondimento a parte, mentre qui ci concentriamo sugli orientamenti politici nazionali (partiti e referendum). Dopo l'appuntamento di oggi, la ... Leggi su agi

