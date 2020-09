Sprazzi di One UI 2.5 anche per Samsung Galaxy Note 10 Lite (Di giovedì 3 settembre 2020) Ha iniziato a ricevere l’aggiornamento alla One UI 2.5 il Samsung Galaxy Note 10 Lite a partire dalla Spagna, l’unico Paese in cui il roll-out della nuova versione dell’interfaccia utente proprietaria ha avuto inizio. Come riportato da ‘SamMobile‘, la versione firmware del pacchetto OTA corrisponde alla N770FXXU5CTH4. Per il momento la notizia non ha un grandissimo valore, proprio per la mancata espansione dell’aggiornamento ad altri mercati (cosa che potrebbe comunque avvenire entro il fine settimana). Qualunque sia il caso possiamo già dirvi che l’upgrade è contrassegnato dalla patch di sicurezza del 1 settembre, e che l’arrivo della One UI 2.5 sul Samsung Galaxy Note 10 Lite potrebbe ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Sprazzi One Sprazzi di One UI 2.5 anche per Samsung Galaxy Note 10 Lite OptiMagazine ASIA/THAILANDIA - Libertà e democrazia: i giovani Thai scendono in piazza

Bangkok (Agenzia Fides) – I giovani della Thailandia danno vita a una nova stagione di manifestazioni di piazza ed esprimono liberamente le loro aspirazioni di libertà e democrazia. Il nuovo movimento ...

Il disturbo da accumulo

Il disturbo da accumulo è solitamente progressivo, esordisce in giovane età, ma con l’avanzare degli anni si possono presentare problemi significativi sulla salute fisica e psicosociale. Il comportame ...

Bangkok (Agenzia Fides) – I giovani della Thailandia danno vita a una nova stagione di manifestazioni di piazza ed esprimono liberamente le loro aspirazioni di libertà e democrazia. Il nuovo movimento ...Il disturbo da accumulo è solitamente progressivo, esordisce in giovane età, ma con l’avanzare degli anni si possono presentare problemi significativi sulla salute fisica e psicosociale. Il comportame ...