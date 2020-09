Sassuolo, ufficiale la cessione di Babacar all’Alanyaspor: il comunicato (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Sassuolo ha comunicato di aver ceduto in prestito con diritto e obbligo di riscatto Khouma Babacar all’Alanyaspor Il Sassuolo ha comunicato di aver ceduto in prestito con diritto e obbligo di riscatto Khouma Babacar all’Alanyaspor. Il comunicato del club. comunicato – «L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: Babacar Khouma (classe ’93, attaccante): ceduto a titolo di prestito biennale con diritto e obbligo di riscatto all’Alanyaspor». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

