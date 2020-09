Roma, ecco Friedkin: “Amo la città e i tifosi. Voglio migliorare la Serie A” (Di giovedì 3 settembre 2020) La Roma cambia proprietà. Si chiude l'era di James Pallotta e si apre la gestione di Dan Friedkin. Lo statunitense ha raccontato le sue sensazioni ai canali ufficiali del club giallorosso: “È stato un momento meraviglioso, di cui siamo onorati: eravamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia dell’AS Roma. Lo abbiamo vissuto anche come un momento di grande Serietà, perché abbiamo una responsabilità enorme. Un momento sul quale non potevamo indugiare troppo, perché c'è tanto lavoro da fare. Gestiremo il Club con la professionalità, il rigore e la dedizione di qualsiasi nostra attività, ma questa è prima di tutto una passione: una passione per la città, per la squadra, per la gente che le circonda e per il calcio. Ci hanno ... Leggi su itasportpress

OfficialASRoma : Sono cinque i precedenti tra Roma e Verona alla prima giornata. Il bilancio è di quattro pareggi e un successo gial… - Roma : Sono le 8.30 di giovedì 3 settembre 2020. Ecco le notizie di #Roma in un minuto: Stabilimenti Urbani - Buoni libro… - LegaSalvini : ROMA, #SALVINI 'CI METTE LA FACCIA': ECCO MANIFESTI COL SUO VOLTO - ItaSportPress : Roma, ecco Friedkin: 'Amo la città e i tifosi. Voglio migliorare la Serie A' - - Coquettishly : RT @TrastevereRM: Roma quando c'è il sole..sembra sempre quella di una volta...ma i tempi cambiano ...Campo de Fiori..quella vera...ecco co… -