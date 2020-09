Riapertura stadi, Regione Piemonte: “Attendiamo Cts, ecco quanta gente può ospitare l’Allianz” (Di giovedì 3 settembre 2020) E’ tornato a parlare, dopo l’autorizzazione richiesta ieri per far riaprire l’Allianz stadium, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: “Il Dpcm attualmente in vigore – dice a Radio Sportiva – prevede che dal Primo settembre le società sportive possano presentare un programma e un progetto di sicurezza della manifestazione, lo inoltrino alla Regione, e la Regione lo trasmetta al Cts per la validazione definitiva. Questo è quanto accaduto in Piemonte con la Juventus, e ieri come Regione lo abbiamo trasmesso a Roma”. “quanta gente può entrare? Nel caso di Juve-Samp parliamo di ottomila spettatori, anche se il numero dipende dalle modalità ... Leggi su calcioweb.eu

