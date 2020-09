Pirlo: “Stiamo lavorando su aggressività e voglia di riconquistare la palla dopo averla persa” (Di giovedì 3 settembre 2020) Il nuovo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha rilasciato un’intervista a Juventus TV. “Le impressioni sono buone. Abbiamo iniziato bene con entusiasmo e voglia di fare. Peccato che dopo pochi giorni siano andati in Nazionale tanti giocatori, però il nostro lavoro sta continuando con quelli che sono rimasti qua. Tutti i ragazzi sono vogliosi di far bene, di lavorare. Hanno trovato una nuova metodologia di lavoro e questo già porta entusiasmo. Provare esercizi nuovi che non hanno mai fatto porta novità e anche il lavoro diventa più semplice“. Pirlo ha continuato: “Il percorso sarà lungo, ci vorrà tempo. Anche perché non abbiamo tempo di lavorare con tanti giocatori che sono via, tanti che devono ancora ampliare la rosa, però con quelli che ... Leggi su ilnapolista

