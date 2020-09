Piccoli strudel salati con ricotta e prosciutto cotto (Di giovedì 3 settembre 2020) Buoni e semplici da fare, i Piccoli strudel con ricotta e prosciutto cotto, sono un ottimo finger-food. Perfetti da preparare per antipasto, per arricchire il buffet di una festa, oppure per un aperitivo. Facilissimi da fare, si fanno in pochi passaggi e con solo tre ingredienti. Infatti basta un rotolo di pasta sfoglia, per realizzare circa sedici Piccoli strudel. Un involucro di pasta sfoglia che racchiude un ripieno gustoso, che conquista già dal primo morso. Un ripieno fatto di ricotta e prosciutto cotto e insaporito da pepe e paprika, ottimi da portare in tavola in svariate occasioni; conquisteranno sicuramente i vostri commensali. Bene non resta che vedere cosa occorre e quant’è semplice ... Leggi su notizieora

