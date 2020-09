Per Simonetta Sommaruga oggi a Locarno una giornata piena (Di giovedì 3 settembre 2020) La Consigliera federale incontrerà i rappresentanti di Germania, Austria, Italia e dell'UE e visiterà il portale nord Leggi su media.tio.ch

BELLINZONA - Alla vigilia dell'apertura della galleria di base del Ceneri, la Presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga incontra oggi a Locarno delegazioni di Germania, Austria, Italia e ...

Elezioni regionali, ecco come si presenterà la scheda per il voto dei bellunesi

La lista di Europa Verde in linea con il nome di Lorenzoni, affiancato a Zaia c’è il simbolo di Fratelli d’Italia BELLUNO. Il primo a sinistra sarà Veneto Ecologia e Libertà di Patrizia Bartelle, l’u ...

