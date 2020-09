Palestre scolastiche, entro domani protocollo unico sanificazione (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma – entro domani ci sara’ un protocollo unico per tutti i Municipi di Roma per la sanificazione e l’igienizzazione delle Palestre scolastiche. È l’impegno assunto dal presidente della commissione Sport di Roma Capitale, Angelo Diario (M5S), in occasione della riunione di commissione di stamattina che ha avuto ad oggetto proprio gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle assegnazioni delle Palestre scolastiche con riferimento all’obiettivo di permettere la ripresa dei centri sportivi municipali entro l’inizio dell’anno sportivo scolastico 2020/2021. “La situazione che emerge e’ in generale positiva, la maggior parte delle Palestre ... Leggi su romadailynews

