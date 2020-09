Mick Jagger a Siena, il frontman dei Rolling Stones turista in Toscana (Di giovedì 3 settembre 2020) Mick Jagger a Siena, il fontana dei Rolling Stones è stato intercettato in visita al Duomo nelle scorse ore. Mick Jagger si trova, dunque, ancora in Italia, stabile in Toscana. Munito di dispositivi di protezione individuale, con mascherina chirurgica sul viso come imposto dalle regole in vigore in Italia anti-Covid, Mick Jagger si è recato in visita a Siena. ha ammirato il Pavimento e la Libreria Piccolomini, come riferisce il quotidiano La Nazione, che scrive anche l’orario della visita a sorpresa di Jagger. Il cantante ha scelto le ore serale per improvvisarsi turista, recandosi in città alle ore 18.00. Prima di presentarsi in ... Leggi su optimagazine

giannettimarco : RT @qn_lanazione: Mick Jagger in Duomo a Siena, visita a sorpresa - Vivodisogniebas : RT @qn_lanazione: Mick Jagger in Duomo a Siena, visita a sorpresa - twittingelenaa : RT @qn_lanazione: Mick Jagger in Duomo a Siena, visita a sorpresa - qn_lanazione : Mick Jagger in Duomo a Siena, visita a sorpresa - A_R_Esse : -