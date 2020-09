Marta Fascina, anche la fidanzata di Silvio Berlusconi è positiva al Covid. La deputata era in Sardegna con lui (Di giovedì 3 settembre 2020) anche Marta Fascina, la nuova compagna di Silvio Berlusconi dopo Francesca Pascale, è risultata positiva al Covid-19. La deputata di Forza Italia, stando alle ultime informazioni, ha fatto ieri il tampone come l’ex premier ed è in isolamento ad Arcore. Fascina ha trascorso con l’ex Cavaliere tutto il periodo del lockdown in Provenza nella villa di Marina Berlusconi, lo ha accompagnato sulla barca di Ennio Doris ed è stata anche lei in vacanza in Sardegna. L'articolo Marta Fascina, anche la fidanzata di Silvio Berlusconi è ... Leggi su ilfattoquotidiano

Fatali le vacanze insieme in Sardegna e i giorno successivi trascorsi insieme. Secondo quanto ricostruisce Il Corriere della sera, dal 19 agosto, la famiglia Berlusconi ha temuto per un possibile cont ...

Berlusconi positivo al coronavirus, Briatore: «Non credo che dipenda dal nostro incontro...»

MILANO - Flavio Briatore ha fatto gli auguri a Silvio Berlusconi, che è risultato positivo al test per il coronavirus, e ritiene di non essere stato lui a contagiarlo. «Sono molto dispiaciuto per lui ...

