Marcello Masi, il toccante messaggio: “Mi mancherà” (Di giovedì 3 settembre 2020) Marcello Masi è intervenuto su Instagram sull’imminente fine dalla sua avventura come conduttore de La Vita in Diretta: “Mi mancherà” Manca poco alla fine dell’avventura di Marcello Masi e Andrea Delogu come conduttori a La Vita in Diretta. L’uomo è intervenuto oggi, 3 settembre, nel primo pomeriggio sui suoi canali social per dare l’addio alla trasmissione. Si dice contento del percorso fatto insieme alla sua spalla Andrea Delogu, e anche nostalgico. Ormai entrambi prossimi a lasciare lo studio 3 della Rai, mancano infatti poche dirette al passaggio di consegna per la stagione 2020/2021. Si è lasciato andare il conduttore, nei video pubblicati su Instagram, dichiarando di aver faticato molto in questo ultimo anno, ma che comunque gli mancherà tutto ... Leggi su bloglive

